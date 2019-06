Na tretji javni poziv za namestnika predsednika KPK prispelo osem kandidatur

Ljubljana, 12. junija - Na tretji javni poziv za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki ga je objavil urad predsednika republike, je prispelo osem kandidatur. Prijavili so se Zoran Dimović, Rajko Gerič, Simon Savski, Jurček Žmauc, Borislav Snedec, Vanja Jus, Marjeta Tratnik Volasko in Patricija Muršič, so sporočili iz urada.