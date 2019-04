Za namestnika predsednika KPK tokrat tri kandidature

Ljubljana, 17. aprila - Na ponovni javni poziv predsednika republike Boruta Pahorja za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) so v predvidenem roku prijave posredovali trije kandidati. Kandidature Zorana Dimovića, Rajka Geriča in Damjana Matičiča bo zdaj obravnavala izbirna komisija, so sporočili iz Pahorjevega urada.