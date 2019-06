V SDS in SNS za odločnejše ukrepe na južni meji, v koaliciji mirijo

Ljubljana, 11. junija - Odbor DZ za notranjo politiko tudi v današnjem nadaljevanju nujne seje ni končal obravnave problematike, ki se nanaša na varovanje schengenske meje. Medtem ko so poslanci opozicijskih SDS in SNS vlado pozivali k odločnejšim ukrepom za preprečitev nelegalnih prehodov meje, so v koaliciji poudarjali, da policisti obvladujejo razmere na meji.