Civilne iniciative Pahorja pozivajo k širokemu posvetu na temo migrantske problematike

Ljubljana, 11. junija - Predstavniki civilnih iniciativ so predsednika republike Boruta Pahorja s pismom pozvali, naj na temo migrantske problematike na južni meji skliče posvet predstavnikov poslanskih skupin, županov obmejnih občin, civilnih iniciativ in zainteresirane javnosti. Ocenjujejo namreč, da so tamkajšnjim občanom kršene zakonsko določene pravice.