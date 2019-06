Zunanji ministri 13 držav EU za vključevanje Zahodnega Balkana v evropske povezave

Ljubljana, 11. junija - Zunanji ministri 13 držav članic Evropske unije, med njimi Slovenije, so v skupni izjavi pred vrhom EU prihodnji teden potrdili svojo vztrajno podporo evropski poti Zahodnega Balkana. Unijo so pozvali k uresničitvi svoje zaveze glede evropskega vključevanja te regije, saj druge možnosti ni, so sporočili z zunanjega ministrstva.