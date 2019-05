Bruselj znova priporoča začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo

Bruselj, 29. maja - Evropska komisija je danes znova priporočila začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Severna Makedonija je to zaslužila z zgodovinskim dogovorom z Grčijo o spremembi imena, Albanija pa s korenito in ambiciozno reformo pravosodja, izpostavlja komisija. A članice EU o tem odločajo s soglasjem, ki ga za zdaj ni na vidiku.