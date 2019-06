Ekipa Eho savinjsko-šaleški startup leta

Velenje, 12. junija - Na nedavnem Podjetniškem trampolinu v Velenju so za startup leta 2019 razglasili ekipo Eho z naravno mineralno kozmetiko v leseni embalaži. Na dogodku, ki je potekal v Podjetniškem centru Standard, so bili izbrani izmed šestih najboljših ekip, ki so se predstavile potencialnim investitorjem in podjetnikom.