Slovenski startup leta je Hurra Studios

Maribor, 21. maja - Na letošnjem izboru slovenskega startupa leta je zmagal Hurra Studios, ustvarjalec personializiranih otroških knjig Mali junaki, v kateri lahko naročniki določajo imena, spol, vsebino in izgled glavnega junaka. Nagrado so podelili na današnji zaključni prireditvi izbora, ki poteka v okviru startup in tehnološkega dogodka Podim v Mariboru.