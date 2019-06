Primorske novice: Koprska občina opustila projekt dvigala na Markovec

Koper, 11. junija - V koprski občini so dokončno opustili projekt za gradnjo dvigala na Markovec v obliki stolpa. Kljub temu obljubljajo, da bodo v prihodnje poiskali primerno in cenejšo vertikalno mobilno rešitev, s katero bi premostili višinsko razliko med obalnim delom in Markovcem, danes poročajo Primorske novice.