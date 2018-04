Koprska občina za projekt dvigala na Markovcu do služnosti na Mandarićevi parceli

Koper, 16. aprila - Koprska upravna enota je prepoznala javni interes načrtovane vertikalne mobilne povezave oz. dvigala med obalo in Markovcem in z odločbo ustanovila služnost v javno korist, s čimer je Mestna občina Koper pridobila razpolagalno pravico tudi na zemljišču na klifu med Žusterno in Markovcem. Gre za zemljišče v lasti poslovneža Milana Mandarića.