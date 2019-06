Zaposlitvene namere delodajalcev za tretje četrtletje najmočnejše v dveh letih

Ljubljana, 11. junija - Zaposlitvene namere slovenskih delodajalcev so za tretje četrtletje najmočnejše v zadnjih dveh letih in med najmočnejšimi tudi v svetovnem merilu. Neto napoved zaposlovanja znaša plus 20 odstotkov, kar je 11 odstotnih točk več kot v prejšnjem četrtletju, kaže raziskava družbe Manpower.