Slovenski delodajalci še vedno z najbolj optimističnimi obeti

Ljubljana, 11. decembra - Slovenski delodajalci imajo že drugo zaporedno četrtletje najbolj optimistične zaposlitvene obete v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika. V panogah trgovine na drobno in debelo ter rudarstva in kamnin so napovedi zaposlovanja najmočnejše v zadnjih osmih letih, kaže raziskava družbe Manpower.