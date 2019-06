V Pakistanu prijeli bivšega predsednika Zardarija

Islamabad, 10. junija - V Pakistanu so danes prijeli nekdanjega predsednika države Asifa Alija Zardarija, potem ko je sodišče zavrnilo njegovo prošnjo, da bi se s prostosti branil pred korupcijskimi obtožbami. Ob aretaciji je prišlo tudi do prerivanja med policisti in pripadniki Zardarijeve Pakistanske ljudske stranke, a je nekdanji predsednik vendarle odšel v pripor.