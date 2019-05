Kristjanka Asia Bibi zapustila Pakistan

Islamabad, 8. maja - Asia Bibi, kristjanka, ki so jo v Pakistanu sprva obsodili na smrtno kazen zaradi bogokletja, nato pa oprostili, je zapustila Pakistan, so poročanje lokalnih medijev danes uradno potrdili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaenkrat še ni znano, kdaj in kam je Bibijeva odšla, znano pa je, da naj bi njene hčerke odšle v Kanado.