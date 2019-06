Izjeme od načela uravnotežene zastopanosti spolov naj bi bile po novem zapisane v noveli

Ljubljana, 10. junija - Predlog novele zakona o enakih možnostih žensk in moških, ki ga je ministrstvo za delo pripravilo za obravnavo na vladi, na zakonsko raven prenaša del uredbe o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov, ki opredeljuje izjeme. Tako bi imenovanja za vladno in lokalno raven uredili v zakonu in uredba bo lahko nehala veljati.