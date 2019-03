Ministrstvo za delo z novelo do večje uravnoteženosti med spoloma

Ljubljana, 11. marca - Ministrstvo za delo je v javno razpravo posredovalo predlog novele zakona o enakih možnostih žensk in moških. Ključni cilj zakonskih sprememb je izboljšanje oz. doseganja enakih možnosti žensk in moških oz. povečanje deleža manj zastopanega spola pri sestavi delovnih teles vlade in ministrstev ter organov upravljanja in nadzora oseb javnega prava.