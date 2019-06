Prioriteti proračuna v prihodnjih letih zdravstvo in pokojnine

Brdo pri Kranju, 10. junija - Prioriteti državnega proračuna bosta v prihodnjih dveh letih zdravstveni in pokojninski sistem, so se koalicijski partnerji in vladna ekipa dogovorili danes na Brdu pri Kranju. Odhodki za ti dve področji se bodo povečali za po nekaj sto milijonov evrov, finančni minister pa kljub temu cilja na proračunski presežek.