Vladna koalicija v ponedeljek na Brdu pri Kranju o proračunu, zdravstvu in volilni zakonodaji

piše Tadeja Vrtovec

Brdo pri Kranju/Ljubljana, 9. junija - Na Brdu pri Kranju se bosta v ponedeljek sestala širši vrh koalicije in vladna ekipa. Razpravljali bodo zlasti o predlogu proračuna za leti 2020 in 2021, razmerah in ukrepih na področju zdravstva ter spremembah volilnega sistema. Pri razpravi o drugih aktualnih zadevah se verjetno ne bodo mogli izogniti iskanju kandidata za evropskega komisarja.