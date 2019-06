Pred 70 leti se je poslovil mojster slovenske moderne Oton Župančič

Ljubljana, 11. junija - Danes mineva 70 let od smrti pesnika, dramatika, prevajalca, urednika in predstavnika slovenske moderne Otona Župančiča. V po njem poimenovani enoti Mestne knjižnice Ljubljana bo zvečer pogovor z njegovo vnukinjo in skrbnico njegove literarne dediščine Alenko Župančič, tudi urednico knjige, ki je izšla ob obletnici smrti, Spomini na Otona.