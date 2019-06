Marsikaj novega o življenju in značaju Otona Župančiča razkriva njegova soproga Ani

Ljubljana, 5. junija - Prihodnji teden, 11. junija, bo minilo 70 let od smrti pesnika, dramatika, prevajalca in esejista Otona Župančiča. Ob tej priložnosti je pri založbi Forma 7 izšla knjiga Spomini na Otona, kot jih je popisala njegova soproga Ani Župančič. Gradivo, ki razkriva marsikaj o Otonovem življenju in značaju, je uredila njuna vnukinja Alenka Župančič.