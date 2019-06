Nova Zelandija postopoma umika vojsko iz Iraka

Wellington, 10. junija - Nova Zelandija bo iz Iraka do junija 2020 postopoma umaknila svoje vojake, saj so zaključili nalogo urjenja pripadnikov iraških varnostnih sil za boj proti Islamski državi, ki so jo začeli leta 2015, je danes napovedala novozelandska premierka Jacinda Ardern. V Afganistanu pa bodo novozelandski vojaki ostali vsaj do decembra prihodnjega leta.