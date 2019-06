V Iraku na smrt obsodili še preostala francoska pripadnika IS

Bagdad, 3. junija - Sodišče v Bagdadu je danes na smrt obsodilo še dva francoska državljana, ker sta se pridružila skrajni skupini Islamska država (IS). V Iraku so od pretekle nedelje na smrt tako obsodili vseh 11 francoskih pripadnikov IS, ki so jih v Siriji zajeli uporniki in izročili iraškim oblastem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.