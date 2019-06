Več kot 200 slovenskih in hrvaških potapljačev očistilo Piranski zaliv

Piran, 9. junija - Več kot 200 potapljačev iz Slovenije in Hrvaške je očistilo morje v Piranskem zalivu na površini 50 kvadratnih kilometrov. V okviru ekološke akcije Čiščenje brez meja so odpadke odstranili ob mandračih v Piranu in Savudriji, ob kampu Veli Jože, v Zambratiji in Bašaniji, so sporočili organizatorji.