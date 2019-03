Potapljači se pripravljajo na čiščenje Piranskega zaliva

Piran, 30. marca - Slovenski in hrvaški potapljači se te dni pripravljajo na tradicionalno akcijo čiščenja Piranskega zaliva, ki bo v začetku junija. Potapljači na ta način vsako leto z morskega dna poberejo med 10 in 20 kubičnih metrov odpadkov, med katerimi so odsluženi gospodinjski aparati, veliko plastike in celo deli ostrešja.