Objavljen razpis za sofinanciranje programov preprečevanja in obvladovanja različnih bolezni

Ljubljana, 8. junija - Ministrstvo za zdravje je objavilo razpis za sofinanciranje programov preprečevanja nalezljivih bolezni s cepljenjem ter obvladovanja okužbe s hiv in drugih spolno prenosljivih okužb do leta 2022. Sredstva razpisa za leta 2020, 2021 in 2022 znašajo največ 1,2 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 28. junij.