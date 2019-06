Stališča strank ponovno obetajo ostro razpravo o financiranju zasebnih šol

Ljubljana, 7. junija - Novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero naj bi udejanjili ustavno odločbo glede financiranja zasebnih osnovnih šol, v DZ čaka strma pot. V SDS in NSi opozarjajo na neustavnost novele, zadržani pa so tudi nekateri v koaliciji, ki čakajo na mnenje zakonodajno-pravne službe DZ.