Na posvetu o varni hrani in pomenu deležnikov v prehranski verigi

Ljubljana, 7. junija - Potrošniki imajo pravico do varne in kakovostne hrane, za zagotavljanje takšne hrane pa so pomembni vsi deležniki v verigi preskrbe s hrano - od pridelave do potrošnika. Zagotavljanje varne hrane terja posebno pozornost, tudi zakonodajno, so med drugim povedali udeleženci posveta ob današnjem svetovnem dnevu varne hrane v Ljubljani.