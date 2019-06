7. junij - svetovni dan varne hrane

Ljubljana, 7. junija - Danes na predlog Združenih narodov prvič obeležujemo svetovni dan varne hrane, katerega osnovni namen je ohraniti zavedanje, kaj za človeštvo pomeni varna hrana in kakšna vrednota je ta. Uprava za varno hrano in državni svet ob tej priložnosti pripravljata posvet z naslovom Udejanjanje varnosti živil v stroki, praksi in izobraževanju.