Projekt Dajmo solidarnosti zagon! povezal več kot 680 mladih in 47 organizacij

Ljubljana, 7. junija - Projekt Dajmo solidarnosti zagon! je v aprilu in maju na 12 regionalnih dogodkih po Sloveniji povezal več kot 680 mladih in 47 organizacij. Udeleženci so razmišljali o solidarnosti in jo z raznimi nalogami tudi prakticirali. Ugotavljali so, kateri so koraki do bolj solidarne družbe in promovirali možnosti v okviru Evropske solidarnostne enote.