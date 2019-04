Slovenska karitas začenja akcijo Pokloni zvezek

Ljubljana, 25. aprila - Slovenska karitas že enajsto leto vabi k podpori in sodelovanju v akciji Pokloni zvezek, ki bo potekala po osnovnih šolah in vrtcih. Z akcijo želi tudi letos zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke in ob tem v delavnicah s kratkim filmom spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki, so sporočili iz Slovenske karitas.