Kriminalisti: Napad na Arsenovičev lokal plačan

Maribor, 6. junija - Mariborski kriminalisti so izsledili moška, ki sta marca nastavila eksplozivno telo na steklo gostinskega lokala v lasti župana Saše Arsenoviča. Ugotovili so, da sta za to od drugega moškega prejela 300 evrov, četrti pa naj bi jima priskrbel pirotehniko. Motiv za dejanje naj bi bile določene odločitve župana.