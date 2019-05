Policija preklicala iskanje dveh moških s posnetka po napadu na Arsenovičev lokal, a preiskava še ni končana

Maribor, 27. maja - Mariborski kriminalisti so preklicali iskanje moških, ki so ju na podlagi objave fotografij v medijih iskali v povezavi s poškodovanjem stekla gostinskega lokala v Gosposki ulici v Mariboru, ki je v lasti aktualnega župana Saše Arsenoviča. Več oseb je moška prepoznalo in policiji sporočilo, kdo sta. A preiskava primera še ni končana, so sporočili.