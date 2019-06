Partnerski projekt povezave gospodarstva in znanosti prinesel več kot 120 inovacij

Novo mesto, 6. junija - Partnerski projekt povezave gospodarstva in znanosti Materiali in tehnologije za nove aplikacije oz. Martina, ki se po približno treh letih julija zaključuje, je med drugim prinesel skupno 122 inovacij in za skoraj tri milijone evrov novih naložb. Kot so poudarili v TPV, gre za primer izjemno uspešnega sodelovanja med gospodarstvom in znanostjo.