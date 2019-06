Na gradu Rajhenburg priznanja posavskim inovatorjem

Brestanica, 3. junija - Območna gospodarska zbornica Posavje je danes podelila priznanja najboljšim inovacijam Posavja za letos. Podelili so dve zlati, šest srebrnih in osem bronastih priznanj. Med kandidate, ki se potegujejo za priznanja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) na državni ravni, so se uvrstile družbe Muflon, Numip, Stilles, TPV in Termoelektrarna Brestanica.