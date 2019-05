Postojnčani ne zaupajo strokovnim podlagam o podzemnih vodah na Počku

Postojna, 17. maja - Na Geološkem zavodu Slovenije so za obrambno ministrstvo izdelali dopolnitve strokovnih podlag za nov državni prostorski načrt (DPN) za osrednje vadišče Slovenske vojske (SV) Poček. Danes so javnosti predstavili dopolnitev strokovnih podlag za pripravo DPN za podzemne vode, domačini pa so do ugotovitev Geološkega zavoda zelo nezaupljivi.