Odbor DZ potrdil novelo za večjo pripravljenost intervencijskih služb

Ljubljana, 5. junija - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes potrdil predlog novele zakona o voznikih, s katero bi gasilcem, reševalcem, policiji in civilni zaščiti omogočili vožnjo intervencijskih vozil mase med 3,5 in 4,25 tone z izpitom kategorije B in opravljenim posebnim usposabljanjem. Cilj je povečati operativno pripravljenost teh služb.