Predlog novele o voznikih ob široki podpri nadaljuje parlamentarno pot

Ljubljana, 16. aprila - Poslanci so opravili prvo obravnavo predloga novele zakona o voznikih, ki ga je v parlamentarni postopek vložilo 75 poslancev s prvopodpisanima Borisom Doblekarjem (SDS) in Janjo Sluga (SMC). Z novelo želijo predlagatelji prostovoljnim gasilcem omogočiti večjo operativno pripravljenost. Zakon so z 71 glasovi podpore poslali v nadaljnjo obravnavo.