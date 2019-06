Pobuda Tri morja: Za inovacije v podjetjih nujne inovacije na ravni vlad

Ljubljana, 5. junija - Podjetja v regiji pobude Tri morja imajo velik inovacijski potencial. A pogosto se zatakne pri financiranju, težava so tudi birokracija, korupcija in dostop do financiranja. Podjetja si želijo hitrejšega odzivanja vlade na njihove potrebe, je poudarila Sonja Šmuc: "Če želimo inovacije na trgu, potrebujemo tudi inovacije na ravni vlad."