Države v okviru pobude Tri morja za oblikovanje močne energetske infrastrukture

Ljubljana, 5. junija - Ena izmed prioritet držav, ki so se združile v okviru pobude Tri morja, je oblikovanje in zagotavljanje močne energetske infrastrukture ter čim večje energetske suverenosti, so se strinjali udeleženci današnjega poslovnega foruma, ki poteka v Ljubljani. Podporo pri tem je državam zagotovil tudi ameriški minister za energetiko Rick Perry.