V reki Koritnici našli truplo 23-letnega Britanca

Bovec, 4. junija - V reki Koritnici so danes popoldan našli truplo mlajšega moškega, je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik. Gre za pogrešanega 23-letnega britanskega državljana, ki so ga na območju trdnjave Kluže iskali vse od četrtka. Identiteto umrlega so potrdili njegovi starši.