Pogrešanega 23-letnega Britanca na Bovškem še vedno iščejo

Bovec, 1. junija - Policisti, ki so na območju trdnjave Kluže in bližnje okolice v petek do poznih popoldanskih ur nadaljevali iskalno akcijo za 23-letnim britanskim državljanom, pogrešanim od četrtka, so danes zjutraj nadaljevali iskanje. Danes sta v Bovec prispela tudi starša pogrešanega. Vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem izginotju, pa prosijo za pomoč.