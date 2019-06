Pahor pred vrhom pobude Tri morja prepričan v njeno aktualnost

Ljubljana, 4. junija - Predsednik republike Borut Pahor je danes pred vrhom pobude Tri morja, ki ga bo gostil v sredo in četrtek, izpostavil, da bo glede na število predsednikov in drugih visokih gostov, ki se bodo udeležili dogodka, to eno največjih politično-poslovnih srečanj v Sloveniji doslej. Izrazil je prepričanje, da bo vrh dokazal živost in aktualnost pobude.