Na vrh pobude Tri morja tudi visoki predstavnik State Departmenta Reeker

Washington, 3. junija - State Department je danes sporočil, da se bo vrha pobude Tri morja v sredo v Ljubljani udeležil tudi vršilec dolžnosti pomočnika državnega sekretarja ZDA za evropske in evrazijske zadeve Philip Reeker. Njegova udeležba bo namenjena podpori regionalnim prizadevanjem za utrditev transporta energije in digitalnih omrežij v Srednji in Vzhodni Evropi.