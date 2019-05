Na območju trdnjave Kluže na Bovškem pogrešan 23-letni Britanec

Bovec, 31. maja - Na območju trdnjave Kluže na Bovškem je pogrešan 23-letni britanski državljan, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Po prvih informacijah se je Britanec odpravil iskat izgubljeni mobilni telefon ob levem bregu reke Koritnice. Iskalna akcija je bila v sredo v večernih urah prekinjena in se bo nadaljevala danes.

Britanska državljana, stara 23 in 27 let, sta se v četrtek v popoldanskih urah nahajala na južni strani trdnjave Kluže. Pri tem je 23-letniku v globel deroče reke Koritnice padel mobilni telefon. Do desnega brega reke, kjer bi se izgubljeni telefon lahko nahajal, zaradi prepadnosti terena ni uspel priti. Zato sta se s 27-letnikom v kombiju odpeljala po regionalni cesti približno pol kilometra naprej od trdnjave Kluže v smeri Loga pod Mangartom.

Na makadamskem parkirišču sta parkirala vozilo, mlajši pa se je ob levem bregu reke odpravil iskat izgubljeni predmet. Teren na tem območju je zelo strm in nevaren, zaradi nedavne obilice padavin pa je vodostaj deroče reke Koritnice povišan, so zapisali v sporočilu policije.

Policisti Policijske postaje Bovec so takoj po prejetju prijave začeli z aktivnostmi na tamkajšnjem območju, vendar pogrešanega britanskega državljana niso našli. Pri iskanju so se jim pridružili tudi gorski reševalci gorske reševalne službe iz Bovca in znanci pogrešanega.

Vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, na policiji prosijo, da o tem obvestijo policiste Policijske postaje Bovec na telefonsko številko 05 389 68 50 ali najbližjo policijsko postajo oziroma pokličejo na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.