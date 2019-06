Začetek meteorološkega poletja večinoma sončen

Ljubljana, 1. junija - Junij, julij in avgust so trije najtoplejši meseci v letu, zato meteorologi 1. junij štejejo za začetek meteorološkega poletja. Medtem ko je le nekaj dni pred prvim junijem deževno vreme prej spominjalo na pomlad, bo vstop v meteorološko poletje dokaj ugoden. Večinoma bo sončno, temperature se bodo čez dan gibale med 21 in 25 stopinjami Celzija.