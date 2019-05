Salvinijev zaupnik zaradi poneverb obsojen na tri leta in pet mesecev zapora

Rim, 30. maja - Po volilni zmagi na evropskih volitvah v Italiji se mora notranji minister in vodja Lige Matteo Salvini soočiti s hudim udarcem. Sodišče v Genovi je namestnika prometnega ministra Edoarda Rixija, ki velja za tesnega Salvinijevega zaupnika, zaradi poneverb obsodilo na tri leta in pet mesecev zapora. Rixi je po obsodbi odstopil in napovedal pritožbo.