V slovenskih občinah v FJK na občinskih volitvah večinoma potrdili dosedanje uprave

Trst, 28. maja - Poleg evropskih so 26. maja v Furlaniji Julijski krajini (FJK) potekale tudi občinske volitve v večjem številu občin, med katerimi je bilo tudi 16 takih, v katerih živi slovenska narodna skupnost. V njih so v glavnem potrdili dosedanje uprave, v nekaterih primerih pa je prišlo do preobrata.