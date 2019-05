Med Koprom in Hodošem bo povečan promet vojaških vozil

Koper/Hodoš, 30. maja - Med Koprom in Hodošem bo od danes do nedelje povečan promet vojaških vozil. Namenjena so na eno od regijskih vaj, ki po scenariju poteka vzhodno od Slovenije. Med premikom, ki je v največji meri načrtovan zunaj prometnih konic, jim bo Slovenska vojska zagotavljala podporo države gostiteljice.