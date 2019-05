Slovenska vojska skupaj z zavezniki začenja regijske mednarodne vojaške vaje

Cerklje ob Krki/Postojna/Maribor/Ankaran, 6. maja - Slovenska vojska skupaj z vojskami petindvajsetih zavezniških in partnerskih držav začenja regijske mednarodne vojaške vaje, namenjene večji usposobljenosti pri zagotavljanju varnosti in ohranjanju miru v regiji. Vaje bodo trajale do 22. junija, do takrat pa je ponekod po Sloveniji pričakovati povečan promet vojaških vozil in prelete letal.