Na simpoziju SAZU spomnili na neraziskano gradivo o priključitvi Prekmurja

Ljubljana, 29. maja - Na dvodnevnem simpoziju ob 100. obletnici priključitve Prekmurja h Kraljevini SHS, ki se je danes začel na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU), so sodelujoči med drugim orisali družbenopolitične razmere tedanjega časa in podali kulturnozgodovinsko predstavitev Prekmurja. Spomnili so tudi na arhivsko gradivo, ki še ni raziskano.